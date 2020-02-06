Федор Добронравов с режиссером Андреем Яковлевым отметили продолжение «Сватов»

Новые серии полюбившегося сериала выйдут на экраны, скорее всего, в конце 2020 года.

В Instagram в группе «Мы любители «Сватов» появилась фотография одного из главных героев сериала актера Федора Добронравова. На кадре он вместе с режиссером Андреем Яковлевым поднимают тост за успешное продолжение всем полюбившейся картины. «Федор Добронравов с режиссером Андреем Яковлевым отмечают успешное начало продолжения сериала», — гласит подпись под снимком.

Отметим, что недавно стало известно, что сейчас полным ходом идут съемки новых серий сериала. Они проходят в Белоруссии. Сценарий сериала, который был готов несколько лет назад, пришлось изрядно перекроить и переделать.

Добавим, что новые серии на экранах будут показаны в конце 2020 либо в начале 2021 года. Скорее всего, как и все предыдущие сезоны, сериал «Сваты» будет транслировать телеканал «Россия-1».

Любопытно, что в новых сериях будут показаны герои, какими они были в юные годы. К примеру, Федора Добронравова в молодости сыграет его сына актер Виктор Добронравов.