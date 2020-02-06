НОВОСТИ

Федор Добронравов с режиссером Андреем Яковлевым отметили продолжение «Сватов»

Новые серии полюбившегося сериала выйдут на экраны, скорее всего, в конце 2020 года.

Федор Добронравов с режиссером Андреем Яковлевым отметили продолжение «Сватов»
Добронравов поднял тост за "Сватов"/http://globallookpress.com/

В Instagram в группе «Мы любители «Сватов» появилась фотография одного из главных героев сериала актера Федора Добронравова. На кадре он вместе с режиссером Андреем Яковлевым поднимают тост за успешное продолжение всем полюбившейся картины. «Федор Добронравов с режиссером Андреем Яковлевым отмечают успешное начало продолжения сериала», — гласит подпись под снимком.

Отметим, что недавно стало известно, что сейчас полным ходом идут съемки новых серий сериала. Они проходят в Белоруссии. Сценарий сериала, который был готов несколько лет назад, пришлось изрядно перекроить и переделать.

Добавим, что новые серии на экранах будут показаны в конце 2020 либо в начале 2021 года. Скорее всего, как и все предыдущие сезоны, сериал «Сваты» будет транслировать телеканал «Россия-1».

Любопытно, что в новых сериях будут показаны герои, какими они были в юные годы. К примеру, Федора Добронравова в молодости сыграет его сына актер Виктор Добронравов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей ЯковлевБелоруссияВиктор ДобронравовСериал "Сваты"Федор Добронравов
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Федор Добронравов с режиссером Андреем Яковлевым отметили продолжение «Сватов»
Интересно?
Поделись с друзьями: