Станислав Садальский напомнил, что родители Кирка Дугласа из Белоруссии

Актер Станислав Садальский в Instagram простился со своим американским коллегой, легендарным Спартаком из одноименного фильма Кирком Дугласом. Отец актера Майкла Дугласа ушел из жизни в возрасте 10з лет. Садальский напомнил, что родители звезды были родом из Белоруссии. Сам он из эмигрантской семьи.

«Мир его знает, как Кирка Дугласа, актера из Беверли-Хиллз. Он был Изя Демский. Его цитата: «Может быть, после смерти вы окажетесь перед большим бородатым стариком на большом троне и спросите у него: «Это рай?» А он ответит: «Рай? Да вы только что оттуда!» — заявил Станислав Садальский.

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Как отметил российский актер, некоторые цитаты его американского коллеги были очень точно сказаны. К примеру, такая: «Ошибки, которые люди считают ошибками, часто вовсе таковыми не являются».

Отметим, что за свою карьеру Кирк Дуглас снялся в более, чем ста картинах. Кроме того, весь мир запомнил его как писателя и филантропа. Майкл Дуглас после смерти отца уже заявил, что Кирк останется в сердцах людей, как человек, который был всегда справедлив к окружающим, но в то же время у него были всегда свои взгляды и убеждения.