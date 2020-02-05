«Любви все возрасты покорны!»: Сысоева высказалась о новом романе Бачурина

Надежда Сысоева прославилась благодаря шоу Comedy Woman. На сцене она обычно выступает в образе очаровательной, но не блещущей эрудицией блондинки. В последнее время актриса путешествует одна, так как со своим возлюбленным Ильей Бачуриным она рассталась два года назад. Однако недавно появились слухи, что 49-летний продюсер нашел новую пассию.

В последнее время Бачурин появляется на публике в сопровождении модели и бывшей КВН-щицы Александры Наумовой. 21-летняя девушка по меньшей мере трижды была замечена с продюсером на различных светских мероприятиях. Они не пытаются прятать от глаз знакомых, но скрывают романтическую связь, как пишет телеграмм канал «Антиглянец».

Илья утверждает, что девушка всего лишь подруга его дочери от первого брака. Как оказалось, слухи о новом романе мужчины всполошили общественность. Журналисты одолели звонками даже Сысоеву, поэтому она свое мнение высказала в соцсети.

Актриса заметила, что на ее бывшего возлюбленного сыпется много критики в соцсетях.

«Хочу ответить всем и поддержать Илью! Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться. Искренние отношения двух людей, чьи души встретились и притянулись не должны сопровождаться критикой в их адрес. Да и при чем тут возраст вообще? Илья добрый, умный и интересный мужчина. Он многому меня научил и оказал поддержку в сложных жизненных ситуациях. Я благодарна ему за все и искренне желаю счастья», — написала Надежда.

Некоторые поклонники согласились с мнением звезды. Они считают, что она поступает мудро, поддерживая мужчину, с которым ранее ее связывали теплые чувства. Напомним, что с Бачуриным она встречалась несколько лет и даже познакомилась с его детьми от первого брака. Многие думали, что дело идет к свадьбе, но потом влюбленные перестали общаться.