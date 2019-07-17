Надежда Сысоева в бикини продемонстрировала идеальный пресс

Надежда Сысоева прославилась благодаря шоу «Comedy Woman». Зрителям быстро полюбилось ее амплуа глупенькой блондинки. В настоящей жизни девушка старается вести себя непринужденно. Она никогда не оказывалась в центре скандалов. Несколько лет актриса встречалась с Ильей Бачуриным, но в начале 2019 года появились слухи, что они расстались. А позже девушка посетовала, что потеряла надежду выйти замуж.

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Но похоже, унывать Сысоева не собирается. В июле она отправилась в отпуск вместе с коллегой Марией Горбань. Девушки первым делом устроили фотосессию на пляже. Актрисы продемонстрировали фигуры в купальниках. Многие поклонники даже не подозревали, что их связывает дружба. На Шри-Ланке Надежда не только загорает, но и делает зарядку по утрам. Артистка также показала свои апартаменты.

Все в комнате выдержанно в лаконичном стиле. Девушка позировала на фото в комнате в бикини телесного цвета, демонстрируя стройные, длинные ноги и идеально прокаченный живот. «Вся мебель в этом отеле привезена с Бали. Даже это бревно», — пошутила она. Ранее актрису не раз критиковали за излишнюю худобу. Поклонники оценили юмор звезды.

«По мне так — это редчайшая кость — бивень мамонта для драгоценных поделок!», «Вот это ножки», «Потрясающая фигура», «Сочные кости», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Надежда успела загореть. На новых фото она выглядит отдохнувшей. По всей видимости, отдых помог ей расслабиться.