«Мать пережила его на 45 лет»: Садальский рассказал о судьбе главного героя «Максимки»

Станислав Садальский в Instagram рассказал о судьбе главного героя картины «Максимка» Толе Бовыкине. Как сказал актер, мальчика случайно заметил его коллега Николай Крючков. Он увидел его на творческом вечере в архангельском клубе моряков. Актер порекомендовал темнокожего паренька режиссеру Владимиру Брауну.

Как заметил Садальский, в мальчугана влюбилась вся съемочная группа. Картина снималась на Украине в Одессе. Толя впервые в жизни увидел Черное море. Сам он рос на холодном Белом и мог только мечтать оказаться в Одессе.

Как сказал актер, Толя Бовыкин родился в 1943 году от связи русской женщины Александры и американского моряка. Мужчина поставлял в Архангельск грузы по ленд-лизу. Он добавил, что русские девушки в те годы не от хорошей жизни заводили связи с американцами. Есть было нечего. У моряков же еды было в достатке. При этом он сказал, что мать Толи влюбилась в американского моряка.

Отец Толи погиб. Сразу после выхода из Архангельска корабль был подбит немецкой подводной лодкой. Погибли все моряки. После войны мать с сыном жили без достатка. Даже когда Толя снялся в картине «Максимка», денег на пропитание не хватало.

Мальчик ушел из жизни через пять лет после выхода картины на широкие экраны. Он прицепился к грузовику, но сорвался и ударился головой. Через полгода скончался от водянки мозга.

«Мама пережила его на 45 лет. Очень тосковала, хранила все его вышивки — Толя любил вышивать крестиком», — сказал Станислав Садальский.