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«Ее просто не будет на сцене»: Отиева ответила на предложение выступить с Бузовой

Джазовая певица не собирается возвращаться на эстраду, где у нее нет достойных соперников.

«Ее просто не будет на сцене»: Отиева ответила на предложение выступить с Бузовой
Ирина Отиева. Фото: Global look press.

Ирина Отиева все еще не может отойти от скандальной программы Малахова, где она была представлена пьющей опустившейся женщиной. Певица утверждает, что температурила в тот момент и потому выглядела плохо. Позже звезда выставила в Сеть фотографию с макияжем в гораздо лучшей форме.

Артистка очень благодарна Никасу Сафронову, который очень деликатно вел себя в эфире ТВ. А также критику Сергею Соседову, заявившему, что Отиевой по большому счету некуда возвращаться – эстрады, дескать, в России в нормальном понимании давно уже нет.

«С кем ей соревноваться? С Бузовой, что ли?» — вопросил он.

Отиева призналась корреспонденту «Собеседника», что критик ее отлично понял и у нее просто-напросто нет желания выступать на современной сцене.

«Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене», — заявила певица.

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Тэги:

Андрей МалаховИрина ОтиеваНикас СафроновОтиева новостиПрограмма "Прямой эфир"Сергей Соседов
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«Ее просто не будет на сцене»: Отиева ответила на предложение выступить с Бузовой
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