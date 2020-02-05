«Ее просто не будет на сцене»: Отиева ответила на предложение выступить с Бузовой

Ирина Отиева все еще не может отойти от скандальной программы Малахова, где она была представлена пьющей опустившейся женщиной. Певица утверждает, что температурила в тот момент и потому выглядела плохо. Позже звезда выставила в Сеть фотографию с макияжем в гораздо лучшей форме.
Артистка очень благодарна Никасу Сафронову, который очень деликатно вел себя в эфире ТВ. А также критику Сергею Соседову, заявившему, что Отиевой по большому счету некуда возвращаться – эстрады, дескать, в России в нормальном понимании давно уже нет.
«С кем ей соревноваться? С Бузовой, что ли?» — вопросил он.
Отиева призналась корреспонденту «Собеседника», что критик ее отлично понял и у нее просто-напросто нет желания выступать на современной сцене.
«Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене», — заявила певица.