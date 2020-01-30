НОВОСТИ

«А вот я накрашенная»: Отиева показала, как обычно выглядит

Певица продолжает оправдываться перед поклонниками за свой вид в передаче Малахова.

«А вот я накрашенная»: Отиева показала, как обычно выглядит
Ирина Отиева. Фото Global look press.

27 января в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» мир увидел Ирину Отиеву в неприглядном виде, певицу обвинили в алкогольной зависимости и затворничестве. Как объяснила позже джазовая звезда, журналисты пришли к ней в неожиданный момент и застали ее не в форме, без макияжа. Дескать, она болела и выглядела откровенно не очень, да и голос был простужен.

Этот инцидент глубоко ранил, как саму Отиеву, так и ее старенькую маму, которая до сих пор переживает за дочь. Коллеги поддержали певицу в трудный момент. На ее сторону встал Владимир Сюткин, который заявил, что говорить о человеке со стороны низко. Стас Садальский сказал, что «такому бриллианту, как Отиева, нужен другой футляр», а людей, которые сплетничают о ней, сравнил с овощами.

«Считаю Иру лучшей исполнительницей джаза еще со времен ее работы с Лундстремом — именно тогда, в 1980-м, я ее услышал впервые», — написал он в своем блоге.

Сама Отиева тоже решила вспомнить о своих былых музыкальных заслугах.

«Мое главное достояние — то, что я работала на одной сцене со Стиви Уандером, Рэй Чарльзом, Би Би Кингом, и еще со многими музыкантами», — сообщила она поклонникам в Instagram.

И, чтобы окончательно убедить людей в своей состоятельности, она предстала пред поклонниками в своем обычном виде. Певица привела себя в порядок и сфотографировалась, намеренно оставив ту же одежду, в которой ее сняли телевизионщики на скрытую камеру.

«А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких 2) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии! Всем советую!» — написала она в блоге.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валерий СюткинИрина ОтиеваСтас Садальский
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А вот я накрашенная»: Отиева показала, как обычно выглядит
Интересно?
Поделись с друзьями: