«А вот я накрашенная»: Отиева показала, как обычно выглядит

27 января в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» мир увидел Ирину Отиеву в неприглядном виде, певицу обвинили в алкогольной зависимости и затворничестве. Как объяснила позже джазовая звезда, журналисты пришли к ней в неожиданный момент и застали ее не в форме, без макияжа. Дескать, она болела и выглядела откровенно не очень, да и голос был простужен.

Этот инцидент глубоко ранил, как саму Отиеву, так и ее старенькую маму, которая до сих пор переживает за дочь. Коллеги поддержали певицу в трудный момент. На ее сторону встал Владимир Сюткин, который заявил, что говорить о человеке со стороны низко. Стас Садальский сказал, что «такому бриллианту, как Отиева, нужен другой футляр», а людей, которые сплетничают о ней, сравнил с овощами.

«Считаю Иру лучшей исполнительницей джаза еще со времен ее работы с Лундстремом — именно тогда, в 1980-м, я ее услышал впервые», — написал он в своем блоге.

Сама Отиева тоже решила вспомнить о своих былых музыкальных заслугах.

«Мое главное достояние — то, что я работала на одной сцене со Стиви Уандером, Рэй Чарльзом, Би Би Кингом, и еще со многими музыкантами», — сообщила она поклонникам в Instagram.

И, чтобы окончательно убедить людей в своей состоятельности, она предстала пред поклонниками в своем обычном виде. Певица привела себя в порядок и сфотографировалась, намеренно оставив ту же одежду, в которой ее сняли телевизионщики на скрытую камеру.