«Ментальность бытовой проститутки»: Гузеева опустила невесту на «Давай поженимся!»

Острая на язык Лариса Гузеева вновь отличилась на передаче «Давай поженимся!». Ведущая дала такую характеристику невесте, что та смутилась и покинула студию.

К Ивану, солидному жениху из Санкт-Петербурга, владельцу завода, пришла на передачу в качестве претендентки на его сердце Алена 22 лет. Девушка нигде не работает, имеет среднее образование, гордится своей силиконовой грудью третьего размера и считает, что мужчина должен ее обеспечивать полностью, а также приобрести для нее бизнес. При этом она не хочет ничего делать по дому.

«С чего вдруг такие запросы? У вас ментальность девушки 1992 года, а сейчас все по-другому. Мужчины любят работающих женщин. Раньше девушки действительно мечтали о такой безбедной жизни без работы. Сейчас – это отстой просто! Может вам поискать простого парня? Найдите учителя или строителя. Зачем вам богатый мужчина? Вы не дотягиваете до него», — удивилась Лариса Гузеева.

А потом вдруг спросила Алену, кто такой Ленин. «Это правитель СССР», — ответила невеста. Гузеева махнула на нее рукой и предложила участнице шоу показать сюрприз. Когда обладательница силиконовой груди ушла, ее начали обсуждать в студии.

Роза Сябитова пожалела девушку за ее недалекость. А Гузеева ответила: «А мне не жалко ее, мне жалко мальчиков, который клюют на тупых девок. Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия все».

После этих слов в студии появилась Алена и сказала, что не хочет показывать сюрприз. «Ведущие выставили меня не в том свете, я отказываюсь», — сказала она и ушла в «комнату ожидания» перемывать кости другим невестам.

Судя по всему, девушка слышала разговоры про себя в студии.