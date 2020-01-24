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«Ментальность бытовой проститутки»: Гузеева опустила невесту на «Давай поженимся!»

Девушка не вынесла позора и сбежала из студии программы.

«Ментальность бытовой проститутки»: Гузеева опустила невесту на «Давай поженимся!»
Кадр из «Давай поженимся». Лариса Гузеева

Острая на язык Лариса Гузеева вновь отличилась на передаче «Давай поженимся!». Ведущая дала такую характеристику невесте, что та смутилась и покинула студию.

К Ивану, солидному жениху из Санкт-Петербурга, владельцу завода, пришла на передачу в качестве претендентки на его сердце Алена 22 лет. Девушка нигде не работает, имеет среднее образование, гордится своей силиконовой грудью третьего размера и считает, что мужчина должен ее обеспечивать полностью, а также приобрести для нее бизнес. При этом она не хочет ничего делать по дому.

Кадр из «Давай поженимся». Фото
Кадр из «Давай поженимся». Невеста Алена

«С чего вдруг такие запросы? У вас ментальность девушки 1992 года, а сейчас все по-другому. Мужчины любят работающих женщин.  Раньше девушки действительно мечтали о такой безбедной жизни без работы. Сейчас – это отстой просто! Может вам поискать простого парня? Найдите учителя или строителя. Зачем вам богатый мужчина? Вы не дотягиваете до него», — удивилась Лариса Гузеева.

А потом вдруг спросила Алену, кто такой Ленин. «Это правитель СССР», — ответила невеста. Гузеева махнула на нее рукой и предложила участнице шоу показать сюрприз. Когда обладательница силиконовой груди ушла, ее начали обсуждать в студии.

Роза Сябитова пожалела девушку за ее недалекость. А Гузеева ответила: «А мне не жалко ее, мне жалко мальчиков, который клюют на тупых девок. Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия все».

После этих слов в студии появилась Алена и сказала, что не хочет показывать сюрприз. «Ведущие выставили меня не в том свете, я отказываюсь», — сказала она и ушла в «комнату ожидания» перемывать кости другим невестам.

Судя по всему, девушка слышала разговоры про себя в студии.

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«Ментальность бытовой проститутки»: Гузеева опустила невесту на «Давай поженимся!»
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