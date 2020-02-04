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«Я хотела открыть детективное агентство»: Федорова вспомнила, чем занималась 20 лет назад

В начале двухтысячных годов звезда еще не понимала, чего точно хочет от жизни.

«Я хотела открыть детективное агентство»: Федорова вспомнила, чем занималась 20 лет назад
Федорова мечтала открыть свое охранное агентство/http://globallookpress.com/

«Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, чем занималась в начале двухтысячных годов.

«Я хотела открыть детективное агентство. Хотела заниматься охранной деятельностью. Мечтала, что у меня будет свое агентство. Только как раз принимался соответствующий закон. С точки зрения гражданского права это все было очень актуально. Мне казалось, что это все очень романтично», — заявила Оксана Федорова.

Как сказала модель, она также очень хотела в те годы преподавать в университете МВД, где собственно и трудилась на протяжении несколько лет. Звезда даже стала доцентом кафедры «Гражданское право».

«Человек не стоит на месте. Цели все время меняются. Надо, как я думаю, открывать в себе все новые горизонты. Кто-то понимает намного раньше, чего хочет в этой жизни. Я поняла через какое-то время, что работа следователем не мой путь. Потом решила пойти в науку. А потом как-то резко вклинилась красота и модельный бизнес в мою жизнь», — отметила Оксана Федорова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Оксана Федорова
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«Я хотела открыть детективное агентство»: Федорова вспомнила, чем занималась 20 лет назад
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