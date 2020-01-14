Звездный стиль

«Образ модный и стильный»: Федорова дополнила мужской костюм яркими туфлями

У эксперта наряд знаменитости вызывал противоречивое впечатление.

«Образ модный и стильный»: Федорова дополнила мужской костюм яркими туфлями
Оксана Федорова. фото: globallookpress.com

Оксана Федорова в свое время стала победительницей ряда конкурсов красоты и завоевала титул «Мисс Вселенная». Сейчас девушка является телеведущей, но своей красоты к 42-годам она не лишилась. Звезда по прежнему блистает на светских раутов, а ее чувству стиля завидую многие. Оксана любит вечерние платья и лаконичные образы с брюками и жакетами.

В новой фотосессии модель предстала в мужском брючном костюме, водолазке и шляпе с прямыми полями. Нежный макияж в розовых тонах сочетался с яркими туфлями цвета фуксия, которые разбавили образ в стиле total black. «Год начался интенсивно и красиво! Не будем терять ни минуты. Ведь каждая упущенная минута, это упущенный шанс все изменить», — подписала кадр Федорова.

Поклонники в очередной раз восхитились красотой девушки. Многим ее образ пришелся по душе. А портал Teleprogramma.pro решил узнать мнения эксперта. Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева оценила наряд Оксаны.

«Образ модный, стильный. Мужской стиль в женской моде на пике популярности. Но он слишком контрастирует со стилистическим типажом Оксаны. Ей нужно было создать более женственный образ и добавить детали мужского стиля, было бы эффектнее и гармоничнее. А в данной комплектации образ ее не украсил, не добавил ей лоска, а наоборот загасил ее женское очарование. Оксану трудно чем либо испортить, она красива по своей природе. Но этот образ ее не украсил», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.

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«Образ модный и стильный»: Федорова дополнила мужской костюм яркими туфлями
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