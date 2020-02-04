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«Да, я влюбился в Ветлицкую!»: Маликов вспомнил, как ради певицы оставил всех поклонниц

Как отметил музыкант, первое время отношения со звездой его полностью устраивали.

«Да, я влюбился в Ветлицкую!»: Маликов вспомнил, как ради певицы оставил всех поклонниц
Маликов вспомнил роман с Ветлицкой/http://globallookpress.com/

Музыкант Дмитрий Маликов вспомнил свои отношения с певицей Натальей Ветлицкой. Их бурный роман случился в восьмидесятых годах прошлого века. Впрочем, мужем и женой звезды так и не стали.

Как сказал Маликов, его родители спокойно отнеслись к исполнительнице, когда узнали об их связи. Они не стали чинить ему препятствий. В то же время он видел в их глазах предупреждение, что торопиться не стоит и жениться на звезде сразу не следует. При этом он признал, что девушка нравилась его родителям, как и ему. «Да, я влюбился в Ветлицкую!» — сказал исполнитель.

Как добавил певец, он благодарен Ветлицкой за то, что благодаря ей ему не снесло крышу от звездной болезни. В те годы певец восторгался своей внешностью. У него была масса поклонниц, которые готовы были на все лишь бы быть рядом с Маликовым.

Как отметил исполнитель, в профессиональном плане поклонницы были ему нужны и важны, а вот в человеческом у него появился рядом любимый человек, который его первое время полностью устраивал. Маликов отметил, что в те годы у него были огромные возможности в плане отношений с девушками, но Ветлицкая порой сдерживала его от необдуманных действий и поступков, сообщает «МК».

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«Да, я влюбился в Ветлицкую!»: Маликов вспомнил, как ради певицы оставил всех поклонниц
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