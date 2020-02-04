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Наталья Фатеева отказалась от помощи социальных работников

С известной актрисы требовали по 240 рублей за каждый поход в магазин.

Наталья Фатеева отказалась от помощи социальных работников
Наталья Фатеева пожаловалась на работников соцслужб/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Фатеева, которой сейчас 85 лет, отказалась от помощи работников социальных служб. Как отметила звезда советского экрана, целый месяц у нее не было помощницы. Актриса жила одна. Готовить еду, как она отметила, ей сейчас совершенно некогда. Правда, чем конкретно так занята у себя дома 85-летняя актриса, она говорить не стала.

Как сказала звезда, она решила обратиться за помощью в социальную службу. При этом работники ответили, что готовы обеспечивать ее продуктами, но за каждый поход в магазин ей придется платить по 240 рублей. От такой странной помощи она отказалась. Продукты бы ей в итоге вставали в копеечку.

Также актриса возмущена, что ее заставляют платить за капитальный ремонт дома. Фатеева прекрасно знает законы. Тех, кому больше восьмидесяти лет, освобождают от платы за капремонт. Однако ей упорно приходят квитанции.

«У меня скопился долг за несколько лет, хотя я плачу за все коммунальные услуги, кроме капитального ремонта. Чем они занимаются в этом «Жилищнике»?! Просто хотят содрать с меня деньги», — заявила звезда.

Также актриса не понимает, почему ей до сих пор присылают налог на автомобиль. Машины у нее нет с 1989 года. Как считает актриса, у многих людей в России нет совести и достоинства. В связи с этим в поисках правды она даже пожаловалась депутатам, сообщает «Комсомольская правда».

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Наталья Фатеева отказалась от помощи социальных работников
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