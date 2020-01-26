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Наталья Фатеева не выходит из дома и не может сходить за продуктами

Известной актрисе сейчас помогает продюсер группы «На-на» Бари Алибасов.

Наталья Фатеева не выходит из дома и не может сходить за продуктами
Фатеева не общается с родственниками/http://globallookpress.com/

Звезда советского кинематографа актриса Наталья Фатеева сейчас не выходит из дома и не может даже самостоятельно сходить за продуктами. В декабре прошлого года ей исполнилось 85 лет. Состояние здоровья актрисы, как было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, вызывает опасения, но бодрости духа она не теряет.

Отметим, что шесть лет назад актрисе был поставлен диагноз артроз. Она лечилась в Израиле, где ей провели операцию по замене суставов. Правда, позже возникли осложнения.

«Меня в день рождения многие по телефону поздравляли. Я до 12 часов общалась, а потом ела бутерброды с икрой», — заявила звезда.

Отметим, что у Фатеевой есть сын Владимир Басов и дочь Наталья Егорова. С матерью отношений они не поддерживают. Не приходят к актрисе и внуки. Единственный, кто не забывает звезду – это ее давний друг продюсер группы «На-на» Бари Алибасов. Когда продюсер не может прийти сам, то обязательно направляет к Фатеевой своего помощника, который покупает для нее необходимые продукты.

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Тэги:

Бари АлибасовВладимир БасовНаталья ЕгороваНаталья ФатееваПрограмма "Ты не поверишь!"
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Наталья Фатеева не выходит из дома и не может сходить за продуктами
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