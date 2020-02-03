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«Наш брак просто изжил себя»: Крючкова объяснила, почему ушла от третьего мужа

В отношениях с художником-декоратором Александром Молодцовым она была 25 лет.

«Наш брак просто изжил себя»: Крючкова объяснила, почему ушла от третьего мужа
Крючкова после 25 лет рассталась с третьим мужем/http://globallookpress.com/

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему рассталась с третьим мужем, художником-декоратором Александром Молодцовым. Вместе они были на протяжении 25 лет. От этого брака она родила сына Александра.

«Наш брак просто изжил себя. Мы были настолько разные, что стали в какой-то момент друг другу мешать. Ему стало не интересно, что делаю я, а мне стало не интересно, что делает он. У меня, к примеру, канал «Культура» включен, а у него такое, что я под пистолетом смотреть не буду. Вместе мы были 25 лет, но все-таки были вынуждены расстаться», — заметила она.

Актриса отметила, что по-настоящему она все-таки любила только своего второго супруга, режиссера Юрия Векслера. «Я всегда любила только Векслера. Все время я вспомнила Юру. Даже в разговорах с Сашей говорила: «А Векслер, а Векслер». Саша очень возмущался по этому поводу», — сказала актриса.

При этом сейчас, как заметила Светлана Крючкова, ей очень комфортно одной. «Не так давно я лежу на диване в своей квартире и думаю: «Боже мой. Какой покой». У меня сейчас в доме та атмосфера, о которой я всегда мечтала», — заявила звезда.

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«Наш брак просто изжил себя»: Крючкова объяснила, почему ушла от третьего мужа
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