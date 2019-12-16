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Крючкова вспомнила, как укусила за палец Збруева на съемках «Большой перемены»

По словам актрисы, изначально она должна была играть роль жены Ганжи Светлану Афанасьевну.

Крючкова вспомнила, как укусила за палец Збруева на съемках «Большой перемены»
Крючкова вспомнила, как снималась "Большая перемена"/http://globallookpress.com/

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как ее пригласили сниматься в картину «Большая перемена». Фильм, снятый в семидесятых годах прошлого века, стал культовым для целого поколения россиян.

«Я привезла сценарий картины на Мосфильм и уже собиралась уходить, как в дверях встретилась с режиссером Алексеем Кореневым. Он спросил, что я делаю вечером. Признался, что хочет пригласить меня на репетицию на Мосфильм. Я, конечно, не поверила. Подумала меня разыгрывают, но в назначенный час приехала. Смотрю на площадке стоят Кононов и Збруев. Мне предложили сначала роль супруги Ганжи, которого как раз сыграл Збруев», — заметила она.

Как добавила актриса, по сюжету Збруев должен был затащить ее в комнату, но она при этом сопротивлялась. «В итоге, когда мы снимали эпизод, я укусила его за палец. Он меня отпустил». В этот момент Коренев скомандовал: «Спасибо, репетиция закончена». Я поняла, что никуда меня не возьмут. Ехала в троллейбусе домой и плакала. Только зашла в дом, как раздался звонок. Ассистентка режиссера сказала: «Это Света?» Алексей Александрович приглашает вас сниматься», — вспомнила актриса.

По словам Крючковой, ей в итоге досталась роль Нелли Ледневой, дочери Степана Семеновича. Его, как известно, сыграл Евгений Леонов.

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Тэги:

Александр ЗбруевМихаил КононовПрограмма "Судьба человека"Светлана КрючковаФильм "Большая перемена"
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Крючкова вспомнила, как укусила за палец Збруева на съемках «Большой перемены»
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