Крючкова вспомнила, как укусила за палец Збруева на съемках «Большой перемены»

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как ее пригласили сниматься в картину «Большая перемена». Фильм, снятый в семидесятых годах прошлого века, стал культовым для целого поколения россиян.

«Я привезла сценарий картины на Мосфильм и уже собиралась уходить, как в дверях встретилась с режиссером Алексеем Кореневым. Он спросил, что я делаю вечером. Признался, что хочет пригласить меня на репетицию на Мосфильм. Я, конечно, не поверила. Подумала меня разыгрывают, но в назначенный час приехала. Смотрю на площадке стоят Кононов и Збруев. Мне предложили сначала роль супруги Ганжи, которого как раз сыграл Збруев», — заметила она.

Как добавила актриса, по сюжету Збруев должен был затащить ее в комнату, но она при этом сопротивлялась. «В итоге, когда мы снимали эпизод, я укусила его за палец. Он меня отпустил». В этот момент Коренев скомандовал: «Спасибо, репетиция закончена». Я поняла, что никуда меня не возьмут. Ехала в троллейбусе домой и плакала. Только зашла в дом, как раздался звонок. Ассистентка режиссера сказала: «Это Света?» Алексей Александрович приглашает вас сниматься», — вспомнила актриса.

По словам Крючковой, ей в итоге досталась роль Нелли Ледневой, дочери Степана Семеновича. Его, как известно, сыграл Евгений Леонов.