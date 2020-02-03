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«Может, более достойную кандидатуру найдут»: Лепс оценил шансы Панайотова поехать на «Евровидение»

Артист и продюсер музыканта заявил, что пока еще ничего неизвестно.

«Может, более достойную кандидатуру найдут»: Лепс оценил шансы Панайотова поехать на «Евровидение»
Лепс оценил перспективы Панайотова поехать на "Евровидение"/http://globallookpress.com/

Музыкант Григорий Лепс заявил, что пока еще нет точной информации, кто поедет от России на престижный европейский музыкальный конкурс «Евровидение» в мае нынешнего года. Ранее композитор Игорь Крутой сказал, что с вероятностью в девяносто процентов на конкурс поедет Александр Панайотов.

По словам Григория Лепса, ему бы очень хотелось, чтобы на конкурс поехал именно этот певец, которому он помогает в карьере. «Все зависит от того, как решат. Если решат, то поедет. Может, более достойную кандидатуру найдут. Гадать тут сложновато», — заметил популярный исполнитель.

Как сказал Григорий Лепс, если все-таки выбор упадет на Панайотова, то он станет достойным участником. Это был бы для артиста большой шаг и очень полезная вещь в плане профессионального роста.

Также музыкант отметил, что пока нет песни для конкурса. При этом ему присылают разные варианты известные композиторы. Идет, как он отметил, проба пера. Как добавил Лепс, музыка на конкурсе «Евровидение» очень современная. Он же в ней не очень понимает, сообщает «МК».

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«Может, более достойную кандидатуру найдут»: Лепс оценил шансы Панайотова поехать на «Евровидение»
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