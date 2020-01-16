«Это слухи!»: Лепс отрицает, что новый премьер-министр России писал для него песни

Неожиданные новости из мира музыки. Как сообщает издание «Ведомости», кандидат на пост премьер-министра России, Михаил Мишустин, также оказался автором нескольких песен Григория Лепса. По словам таинственного источника СМИ, Мишустин написал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина», именно такая информация есть в реестре Российского авторского общества. Напомним, песня «Настоящая женщина» вышла в 2011 году, «Зола» — в 2016-м.

Стоит отметить, что представитель музыканта, Владимир Урюпин, опроверг данную информацию и заявил, что автор музыки «Зола» и «Настоящая женщина» просто однофамилец Мишустина, бывают же такие совпадения! Неназванный источник «Ведомостей» также сообщил, что кандидат на пост премьер-министра России любит устраивать концерты для друзей, знает многих музыкантов и любит Иван Урганта, и Comedy Club.

Телеграм-канал издания «Подъем» связался с Григорием Лепсом, чтобы подтвердить полученную информацию, однако музыкант все опроверг.

«Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — сообщил артист.

Чуть позже издание RBC сообщило, что поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил Михаил Мишустин, а также, он написал музыку и к песне Лепса «Настоящая женщина». Как пояснил поэт, для чиновника сочинение музыки это лишь хобби, которое тот старается не афишировать.