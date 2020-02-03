НОВОСТИ

«Вот истинное отношение к народу»: Миро ответила Кожевниковой на шутку о платье

Ранее актрису раскритиковали за ее легкомысленный наряд на премии «Золотой орел».

«Вот истинное отношение к народу»: Миро ответила Кожевниковой на шутку о платье
Мария Кожевникова. Фото: :Global look press.

Мария Кожевникова засветилась на премии «Золотой орел» в неоднозначном платье. Обилие сборок и рюш, розовый цвет и огромный бант навеяли у публики ассоциации с куклой. А кое-кто разглядел в наряде шторы. Пользователи Сети не стесняясь выражали свое мнение и в блоге звезды.

Звезду сериала «Универ» это задело, и она решила в шутливой форме ответить хейтерам. Однако разозлила публику еще больше.

«Да, тех, «у кого такие шторы, как мое платье», я хочу поздравить! У вас жутко дорогие шторы, возможно, которые стоят даже дороже, чем сама квартира», — написала она в Instagram.

На такое отреагировала Лена Миро, известный российский блогер.

«Вот истинное отношение Марии Кожевниковой, бывшего депутата, к народу. «Мое платье стоит дороже, чем ваша квартира». И этим все сказано. Цена вопроса для политического деятеля Кожевниковой как бы решает все — у меня дороже, значит, права я, а не вы. Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать», — написала в ЖЖ Миро.

Она заметила, что бывшая слуга народа все-таки немного ответственна за благосостояние населения.

Напомним, ранее Миро предположила, что певица МакSим покинула сцену вовсе не из-за травм, которые она получила во время автокатастрофы. Ей показалось, что звезда могла употреблять алкоголь и этим настроить против себя продюсеров, которые в итоге отказались от нее. Блогер подчеркнула, что это лишь версия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильКожевникова новостиЛена МироМария Кожевниковамода и стильНовости googleХейтеры
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вот истинное отношение к народу»: Миро ответила Кожевниковой на шутку о платье
Интересно?
Поделись с друзьями: