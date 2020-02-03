«Вот истинное отношение к народу»: Миро ответила Кожевниковой на шутку о платье

Мария Кожевникова засветилась на премии «Золотой орел» в неоднозначном платье. Обилие сборок и рюш, розовый цвет и огромный бант навеяли у публики ассоциации с куклой. А кое-кто разглядел в наряде шторы. Пользователи Сети не стесняясь выражали свое мнение и в блоге звезды.

Звезду сериала «Универ» это задело, и она решила в шутливой форме ответить хейтерам. Однако разозлила публику еще больше.

«Да, тех, «у кого такие шторы, как мое платье», я хочу поздравить! У вас жутко дорогие шторы, возможно, которые стоят даже дороже, чем сама квартира», — написала она в Instagram.

На такое отреагировала Лена Миро, известный российский блогер.

«Вот истинное отношение Марии Кожевниковой, бывшего депутата, к народу. «Мое платье стоит дороже, чем ваша квартира». И этим все сказано. Цена вопроса для политического деятеля Кожевниковой как бы решает все — у меня дороже, значит, права я, а не вы. Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать», — написала в ЖЖ Миро.

Она заметила, что бывшая слуга народа все-таки немного ответственна за благосостояние населения.

Напомним, ранее Миро предположила, что певица МакSим покинула сцену вовсе не из-за травм, которые она получила во время автокатастрофы. Ей показалось, что звезда могла употреблять алкоголь и этим настроить против себя продюсеров, которые в итоге отказались от нее. Блогер подчеркнула, что это лишь версия.