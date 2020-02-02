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«Этот персонаж – пьяница»: Миро выдвинула свою версию ухода МакSим из шоу-бизнеса

Ранее звезда заявила, что покидает сцену из-за травм.

«Этот персонаж – пьяница»: Миро выдвинула свою версию ухода МакSим из шоу-бизнеса
Певица МакSим. Фото Global look press.

На днях певица МакSим сообщила своим поклонникам, что покидает сцену на неопределенный срок. Виновата в таком решении автокатастрофа, в которую попала звезда в 2019 году. Артистка получила серьезные травмы, долго лечилась, но так и не смогла до конца оправиться.

Теперь врачи настаивают на окончательной реабилитации, которая может продолжаться неопределенное время.

Напомним, осенью звезда все-таки вышла на сцену в родной Казани, однако тот концерт наделал много шума. Хейтеры активно обсуждали расплывшиеся формы певицы и ее нестабильные телодвижения, которые некоторые сочли последствием алкогольного опьянения. Позже администратор певицы Маргарита Соколова пристыдила публику, заявив, что концерт прошел с аншлагом и большинство зрителей осталось довольно зрелищем.

Похоже, что доводы менеджера МакSим оказались не слишком убедительными для блогера Лены Миро. Она склоняется к версии, что во внешних изменениях певицы виноват все-таки алкоголь.

«МакSим – не первая и не последняя женщина, получившая травмы. Однако далеко не каждая из этих женщин имеет на лице характерный отек, свойственный алкоголичкам», — написала она в ЖЖ.

Миро также заметила, что лишний вес тоже часто появляется у лиц, страдающих алкоголизмом. При этом оговорилась, что ее вердикт не точен, но, дескать, очень похож на правду.

«Что бы вы подумали о пьяном таксисте, сев на заднее сидение его автомобиля? Или о пьяненькой учительнице в школе? Или о нетрезвом докторе? Правильно, вы бы подумали, что этот персонаж – пьяница. Точно такое же должно быть отношение и к артисту», — считает блогер.

По ее версии, продюсеры МакSим устали от ее возлияний и разорвали с ней контракт. Тем, более, что вся популярность артистки держалась во многом на ее внешности. А с ней теперь у звезды проблема.

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«Этот персонаж – пьяница»: Миро выдвинула свою версию ухода МакSим из шоу-бизнеса
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