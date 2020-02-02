«Перестать называть мужиком»: Барановская высказалась о муже Бородиной

Телеведущая Юлия Барановская активно ведет свой личный блог. В stories Instagram ее подписчики задают вопросы, и звезда отвечает на них. Один из них получился весьма провокационным.

«Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика (кота)», — написала Юлии одна из ее подписчиц. «Во-первых, перестать называть его мужиком», — ответила Барановская.

Доподлинно неизвестно, поняла ведущая намек или нет, отвечая на вопрос фолловера, но многие пользователи Сети сошлись во мнении, что речь шла о муже Ксении Бородиной Курбане Омарове. Именно он регулярно показывает в своем Instagram чудеса дрессуры с котом по имени Шатник. И именно про него частенько поговаривают как о «нахлебнике», дескать, мужчина явно зарабатывает меньше своей известной супруги, при этом не отказывается от жизни люкс-уровня.

Пара отдыхает на элитных курортах, предпочитает дорогие авто и брендовую одежду, однако, чем занимается супруг ведущей «Дома-2», точно никому неизвестно. Последний проект, в котором он засветился – издательство книги, на котором явно не заработаешь миллионов.

Ксении Бородиной приходится постоянно оправдываться из-за этих слухов. Она опровергает домыслы о том, что содержит Омарова.