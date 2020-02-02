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«Перестать называть мужиком»: Барановская высказалась о муже Бородиной

В Сети пишут, что телеведущую подставили вопросом-намеком.

«Перестать называть мужиком»: Барановская высказалась о муже Бородиной
Юлия Барновская Фото Global look press.

Телеведущая Юлия Барановская активно ведет свой личный блог. В stories Instagram ее подписчики задают вопросы, и звезда отвечает на них. Один из них получился весьма провокационным.

«Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика (кота)», — написала Юлии одна из ее подписчиц.

«Во-первых, перестать называть его мужиком», — ответила Барановская.

Скриншот сторис блога Барановской. Фото
Скриншот сторис блога Барановской. Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Доподлинно неизвестно, поняла ведущая намек или нет, отвечая на вопрос фолловера, но многие пользователи Сети сошлись во мнении, что речь шла о муже Ксении Бородиной Курбане Омарове. Именно он регулярно показывает в своем Instagram чудеса дрессуры с котом по имени Шатник. И именно про него частенько поговаривают как о «нахлебнике», дескать, мужчина явно зарабатывает меньше своей известной супруги, при этом не отказывается от жизни люкс-уровня.

Пара отдыхает на элитных курортах, предпочитает дорогие авто и брендовую одежду, однако, чем занимается супруг ведущей «Дома-2», точно никому неизвестно. Последний проект, в котором он засветился – издательство книги, на котором явно не заработаешь миллионов.

Ксении Бородиной приходится постоянно оправдываться из-за этих слухов. Она опровергает домыслы о том, что содержит Омарова.

«Я настолько выросла уже, что не стала бы никакого мужика содержать. Мы единая семья и в плане финансов у нас никогда не бывает разногласий. Мой муж никогда в жизни у меня ничего не попросил», — говорила она на YouTube-шоу «Алена, блин!».

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Тэги:

Барановская личная жизньКсения БородинаЮлия Барановская
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«Перестать называть мужиком»: Барановская высказалась о муже Бородиной
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