«Перестать называть мужиком»: Барановская высказалась о муже Бородиной

Телеведущая Юлия Барановская активно ведет свой личный блог. В stories Instagram ее подписчики задают вопросы, и звезда отвечает на них. Один из них получился весьма провокационным.
«Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика (кота)», — написала Юлии одна из ее подписчиц.
«Во-первых, перестать называть его мужиком», — ответила Барановская.
Доподлинно неизвестно, поняла ведущая намек или нет, отвечая на вопрос фолловера, но многие пользователи Сети сошлись во мнении, что речь шла о муже Ксении Бородиной Курбане Омарове. Именно он регулярно показывает в своем Instagram чудеса дрессуры с котом по имени Шатник. И именно про него частенько поговаривают как о «нахлебнике», дескать, мужчина явно зарабатывает меньше своей известной супруги, при этом не отказывается от жизни люкс-уровня.
Пара отдыхает на элитных курортах, предпочитает дорогие авто и брендовую одежду, однако, чем занимается супруг ведущей «Дома-2», точно никому неизвестно. Последний проект, в котором он засветился – издательство книги, на котором явно не заработаешь миллионов.
Ксении Бородиной приходится постоянно оправдываться из-за этих слухов. Она опровергает домыслы о том, что содержит Омарова.
«Я настолько выросла уже, что не стала бы никакого мужика содержать. Мы единая семья и в плане финансов у нас никогда не бывает разногласий. Мой муж никогда в жизни у меня ничего не попросил», — говорила она на YouTube-шоу «Алена, блин!».