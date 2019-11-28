«Абсолютная неправда»: Бородина развеяла слухи о том, что ее муж – иждивенец

Ксения Бородина на YouTube-шоу «Алена, блин!» развеяла слухи о том, что ее муж сидит у нее на шее. В Сети то и дело появляются высказывания о том, что Курбан Омаров зарабатывает гораздо меньше звезды «Дома-2». В конце концов Ксении это надоело.

«Это абсолютная неправда, никто не знает, сколько он на самом деле зарабатывает. И пусть это останется тайной. Мой муж совершенно самодостаточный человек, но он не кричит об этом на каждом углу, что я считаю правильным. Я настолько выросла уже, что не стала бы никакого мужика содержать. Мы единая семья и в плане финансов у нас никогда не бывает разногласий. Мой муж никогда в жизни у меня ничего не попросил», — заверила звезда ТВ.

По словам телеведущей, Курбан даже запрещает ей дарить дорогие подарки на дни рождения, хотя ей это очень хочется сделать.

Отметим, что в конце своей речи Бородина все-таки посоветовала женщинам не становиться зависимыми от своих мужчин и развиваться профессионально.