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«У нас с Лешей не совпадают графики»: Каменских редко видится с Потапом

Порой, когда музыкант приходит домой, она уже мирно спит.

«У нас с Лешей не совпадают графики»: Каменских редко видится с Потапом
Каменских нечасто видится с мужем/http://globallookpress.com/

Певица Настя Каменских в эфире шоу «11 подруг Черновола» рассказала о своих отношениях с мужем, популярным музыкантом Потапом. По словам Каменских, и у нее, и у супруга очень напряженный график выступлений. В связи с этим им не так часто, как хотелось бы, удается видеться и провести время вместе.

«У нас с Лешей не совпадают графики. Я, например, всегда ложусь спать где-то в девять вечера. Вчера и позавчера Леша пришел очень поздно, поэтому мы с ним не виделись. Он может меня разбудить, поцеловать, но на этом все. Да, это сложно, но мы же очень много работаем», — объяснила артистка.

Также Каменских отметила, что у нее сложились очень теплые отношения с родителями Потапа. Они часто приезжают к ним в гости. Нередко наведывается к дочери и мать Насти Каменских. Как сказала звезда, у Потапа с ее мамой большая любовь.

Нет никаких проблем в общении у Каменских и с бывшей женой своего супруга Ириной Горовой. Девушка со своим новым возлюбленным даже была на свадьбе исполнителей в прошлом году. Кстати, сейчас Настя Каменских делает попытку пробиться на западный рынок. Все песни она записывает на английском языке. Не забывает яркая исполнительница и заниматься спортом. Она уверена, что без тренировок невозможно все время быть в хорошей физической форме. Мечтает звезда и о детях. По ее словам, когда-нибудь в недалеком будущем они обязательно с Потапом станут родителями.

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«У нас с Лешей не совпадают графики»: Каменских редко видится с Потапом
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