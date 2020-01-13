«Сочная булочка»: Каменских блеснула аппетитными формами на пляже в Мексике

Настя отдыхает здесь вместе со своим мужем Потапом и его сыном Андреем.

Настя Каменских вместе со своим мужем Алексеем Потапенко (Потапом) и его сыном Андреем от прошлого брака сейчас отдыхает в Мексике. В своем блоге звезда регулярно делится горячими снимками на фоне великолепных местных пейзажей. Белый песок, синее море, пальмы и очаровательная брюнетка приковывают взгляды многочисленных поклонников.

Настоящий ажиотаж среди пользователей Интернета вызвала ее фотосессия в салатовом купальнике, который так эффектно подчеркивает ее красивый загар и великолепные формы. Осиная талия и женственные линии не остались без внимания пользователей.

«Сочная булочка!», «Красавица, нет слов», «Нереальная», «Ты просто бомба», — заметили комментаторы.

Кстати, некоторые подписчики отметили, что Настя слишком похудела. На их вкус, певица, будучи пышечкой, была более привлекательной.