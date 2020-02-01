«Молодая, красивая девушка, которая при этом вполне в теме»: Башмет высказался о Любимовой

Как сказал альтист и дирижер, он во всем будет помогать новому министру культуры.

Альтист и дирижёр Юрий Башмет высказался о новом министре культуры России. Напомним, что не так давно на эту должность была назначена 39-летняя Ольга Любимова.

Как сказал художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», он рад, что сформировано новое правительство. Альтист уверен, что у молодых все быстрее будет происходить, и главное — по делу.

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«Вот новый министр культуры. Молодая, красивая девушка, которая при этом вполне в теме. А мы ей будем помогать», — заявил Юрий Башмет.

Также дирижер отметил, что сегодня культура получает неплохую поддержку от государства. Особенно его радует, что в своем послании президент России Владимир Путин сказал, что выделены миллиарды рублей на закупку инструментов в музыкальные школы страны. Кроме того, он доволен, что заплаты учителям постепенно растут. Он видит движение вперед, а это самое главное в сегодняшних реалиях, сообщает «АиФ».