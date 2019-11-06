Юрий Башмет объяснил родителям, как разглядеть талант у ребенка

Дирижер и альтист Юрий Башмет в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что музыкальный слух есть у каждого человека. Просто его надо развивать. Причем важная роль в этом принадлежит родителям.

«Мне вообще сказали в музыкальной школе, что у меня нет слуха, но чувство ритма превосходное. Я считаю, что слух есть у каждого человека. Если вам нравится какое-то произведение, то значит вы слышите. Просто не каждый может воспроизвести. Человек должен быть трудолюбивым. Ну и родители должны помогать. Отец Паганини бил, к примеру, его палкой», — заявил Юрий Башмет.

В то же время он подчеркнул, что его никто не бил. «Один педагог сказал: «Мне не нужны талантливые дети, а нужны талантливые мамы». Мои родители были классическим примером этого высказывания. У меня в жизни была не только музыка. Я занимался спортом, делал попытки рисовать. Я считаю, чем ребенок заинтересуется, вот это и надо развивать. У меня, например, даже есть юношеский разряд по фехтованию. Я посмотрел фильм «Три мушкетёра» и пошел в секцию», — сказал известный виртуоз.

Как заметил Юрий Башмет, до тринадцати лет он занимался на скрипке. Потом только перешел на альт. «На альте играют скрипачи с темным прошлым. Они недостаточно талантливы или мало занимались в детстве», — заверил он.