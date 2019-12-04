«Выглядит на все пятьдесят»: Васильев раскритиковал МакSим за образ ресторанной певицы

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал образ певицы МакSим на церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». По словам историка моды, он не ставил без внимания тот факт, что появление 36-летней артистки на светском мероприятие нашло отражение во многих публикациях.

«Вышли десятки статей с заголовками типа этого: «Внешний вид МакSим на «Золотом граммофоне» обеспокоил всех присутствующих». Как поступать в таком случае? Стать затворницей? Нет, идти и получать премию, участвовать в концертах, но отдавать себе отчет в том, что журналисты и публика будут вас обсуждать и критиковать», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Соведущий Эвелины Хромченко остался недоволен тем, какое платье выбрала для себя поп-исполнительница для выхода в свет. По мнению эксперта в сфере моды, девушка значительно прибавила себе в возрасте, отдав предпочтение тяжелой парче в сочетании с широкой юбкой.