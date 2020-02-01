Наталья Ветлицкая триумфально вернулась на сцену после 25-летнего перерыва

Яркая исполнительница Наталья Ветлицкая с триумфом вернулась на сцену. Она выступила на концерте, посвященном пятидесятилетию своего бывшего бойфренда Дмитрия Маликова. Со сцены она спела хит «Душа», который известен поклонникам ее творчества.
Надо отметить, что все в зале подпевали известной певице, которая много лет жила в Испании. После исполнения песни в ее адрес зазвучали длительные аплодисменты. В Instagram одной из поклонниц творчества Натальи Ветлицкой появилась запись, как звезда поет на юбилее Дмитрия Маликова.
Напомним, что несколько месяцев назад исполнительница объявила, что возвращается на российскую эстраду. Ее затянувшиеся «испанские каникулы» остались позади. Известно, что в этом году она даст два больших сольных концерта в двух самых крупных городах страны Москве и Санкт-Петербурге.
За рубежом исполнительница не выступала. Она занималась воспитанием ребенка, а также часто ездила в Индию за духовной практикой. Певица в Испании занималась риэлтерской и дизайнерской деятельностью, но, как она отмечала, она всегда хотела вернуться на большую сцену.