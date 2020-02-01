Наталья Ветлицкая триумфально вернулась на сцену после 25-летнего перерыва

Яркая исполнительница Наталья Ветлицкая с триумфом вернулась на сцену. Она выступила на концерте, посвященном пятидесятилетию своего бывшего бойфренда Дмитрия Маликова. Со сцены она спела хит «Душа», который известен поклонникам ее творчества.

Надо отметить, что все в зале подпевали известной певице, которая много лет жила в Испании. После исполнения песни в ее адрес зазвучали длительные аплодисменты. В Instagram одной из поклонниц творчества Натальи Ветлицкой появилась запись, как звезда поет на юбилее Дмитрия Маликова.

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Напомним, что несколько месяцев назад исполнительница объявила, что возвращается на российскую эстраду. Ее затянувшиеся «испанские каникулы» остались позади. Известно, что в этом году она даст два больших сольных концерта в двух самых крупных городах страны Москве и Санкт-Петербурге.

За рубежом исполнительница не выступала. Она занималась воспитанием ребенка, а также часто ездила в Индию за духовной практикой. Певица в Испании занималась риэлтерской и дизайнерской деятельностью, но, как она отмечала, она всегда хотела вернуться на большую сцену.