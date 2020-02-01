«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!»: Елка поделилась честным фото без макияжа

Певица Елка в Instagram опубликовала снимок без макияжа. Звезда сейчас находится в отпуске. При этом, судя по всему, ей не пригодились купальники, которые она приобретала перед тем, как отправиться в жаркие страны на отдых.

«Взгляд человека, который осознает, что покупку купальников в канун этого отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года. Два селфи подряд в ленте. Кошмар!» — подшутила Елка над собой.

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Интересно, что подписчики стали спрашивать Елку, есть ли на ее лице хоть капля макияжа. «Если песок — это не макияж, то ничего», — заявила на это яркая исполнительница.

Отметим, что Елка родилась на Украине в Ужгороде. Она семикратная обладательница престижной музыкальной премии «Золотой граммофон». Причем дважды она получала премию за свой хит «Прованс». В 2011 году вошла в тройку самых успешных деятелей украинского шоу-бизнеса.