НОВОСТИ

«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!»: Елка поделилась честным фото без макияжа

Звездная певица заявила, что покупку купальников в канун отпуска можно считать самым бесполезным занятием.

«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!»: Елка поделилась честным фото без макияжа
Певица Елка показала, как выглядит без макияжа/http://globallookpress.com/

Певица Елка в Instagram опубликовала снимок без макияжа. Звезда сейчас находится в отпуске. При этом, судя по всему, ей не пригодились купальники, которые она приобретала перед тем, как отправиться в жаркие страны на отдых.

«Взгляд человека, который осознает, что покупку купальников в канун этого отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года. Два селфи подряд в ленте. Кошмар!» — подшутила Елка над собой.

Интересно, что подписчики стали спрашивать Елку, есть ли на ее лице хоть капля макияжа. «Если песок — это не макияж, то ничего», — заявила на это яркая исполнительница.

Отметим, что Елка родилась на Украине в Ужгороде. Она семикратная обладательница престижной музыкальной премии «Золотой граммофон». Причем дважды она получала премию за свой хит «Прованс». В 2011 году вошла в тройку самых успешных деятелей украинского шоу-бизнеса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новости googleпевица ЕлкаУкраина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!»: Елка поделилась честным фото без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: