Звездный стиль

«Не брюнетка»: Елка рассекретила свой настоящий цвет волос

Певица объяснила, почему давно пользуется краской.

«Не брюнетка»: Елка рассекретила свой настоящий цвет волос
Певица Елка. Фото Global look press

Певица Елка на «Север-шоу» телеканала RU.TV призналась, что давно красит волосы. По большому счету публика никогда не видела их натурального оттенка.

«Я не брюнетка, у меня цвет волос, который я нежно называю «никакой», серенький. Плюс ко всему, у меня наследственность – дед в 23 года был уже полностью седой, я от него недалеко ушла и очень рано поседела. Уважайте мои седины! Говорят, что черный старит, но старит не цвет волос, а возраст. Гравитацию и окислительные процессы еще никто не отменял, но мы работаем над этим», — откровенно рассказала она.

По словам певицы, сейчас она постепенно стала отходить от сложных причесок, с которыми ворвалась на российскую сцену и приобрела популярность. Но иногда, по настроению, все-таки делает их. Елка прибегает к услугам нескольких парикмахеров, хотя сама не беспомощна, кое-какие прически она может и сама сделать.

Напомним, ранее мы писали о забавном эксперименте, который провели на RU.TV. Телевизионщики показали детям фото Елки и предложили им определить, кто на нем запечатлен. Детвора выдвинула много забавных версий, включая хакера и ведущую программы «Прогноз погоды».

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«Не брюнетка»: Елка рассекретила свой настоящий цвет волос
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