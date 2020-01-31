Сон, имбирь и чистые руки: чем звезды защищаются от вирусов на фоне эпидемии в Китае

В России зафиксировано уже два случая заражения коронавирусом, который свирепствует в Китае. Угрозы распространения заболевания в нашей стране пока нет, а вот напряжение по этому поводу уже появилось. Люди начинают судорожно вспоминать, какими способами можно уберечься от витающей в воздухе заразы.

Портал Teleprogramma.pro узнал, какими мерами защиты пользуются знаменитости, чтобы уберечь от болезней себя и своих близких.

Жена Александра Малинина Эмма, врач-гинеколог и кандидат медицинских наук, призналась, что привыкла к ежегодным страшилкам про опасные вирусы и не считает ситуацию такой страшной, как о ней пишут в Сети.

«Поэтому лучше просто поддерживать себя в хорошей форме: делать профилактические капельницы, прививки от гриппа, правильно питаться. Не пить алкоголь ни в коем случае, как многие пишут в Интернете. Алкоголь, наоборот, способствует снижению иммунитета. Больше пить воды с лимоном, быть в хорошем настроении, и все будет в порядке», — посоветовала Эмма Валентиновна.

Также она напомнила, что маски защищают своего носителя только первые 3-4 часа, потом перестают быть эффективными. Доктор призвала чаще мыть руки, избегать толп и очередей, больше гулять на свежем воздухе.

34-летняя актриса Дарья Сагалова (Света Букина из «Счастливы вместе») поделилась, что у нее в доме всегда есть облепиха, имбирь, фрукты, витамины и оксолиновая мазь. Воздух в помещении регулярно проветривается и увлажняется. Но эти меры не всегда спасают ее домашних.

«Перед Новым годом была «эпидемия» — вроде уберегла девчонок. А после праздников не получилось. Средняя ходит в сад и, все равно, заболела. Ну а потом заболели все. Все равно, от этого не убережешься…» — посетовала артистка.

Другая известная мама Мария Погребняк рассказала, что для поднятия иммунитета семьи закаляет детей.

«Контрастных душ утром, не кутаемся, проветриваем комнаты, используем кварцевые лампы, а маски не носим (смеется). Еще на завтрак, обед и ужин пьем зеленый чай с медом и имбирем», — поделилась супруга известного футболиста.

Певица Катя Лель призналась, что в начале года собиралась поехать в близкими в Китай, но новость об эпидемии, пришедшая за день до вылета, заставила их резко изменить маршрут. В итоге семья артистки отдыхала в Дубаи.

«Надеемся на божью милость, а сами можем часто мыть руки, принимать витамины, есть качественную пищу, нормально спать, чтобы у организма не было стрессов и перегрузок, и иммунитет срабатывал. И меньше бывать в местах, где большое скопление людей», — рассказала исполнительница.

К советам звезд, конечно, можно прислушаться, но лучше довериться мнению специалиста. Как правильно обезопасить себя от нового вируса, Teleprogramma.pro спросила у врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Георгия Сапронова.

«Не общаться с больными людьми, в первую очередь. Защитные меры такие же, как при гриппе и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски, мытье рук… Хотя на сегодняшний день механизмы передачи коронавируса полностью не уточнены. Но надо сказать, что в других странах, таких как США, Финляндия, Япония, Сингапур, Австралии у этой инфекции нет дальнейшего распространения. Поэтому скорость ее передачи от человека к человеку не очень высокая. Это природно-очаговое заболевание, которое получило большое распространение, в основном, благодаря высокой плотности населения Китая».

Справка Teleprogramma.pro: Сапронов Георгий Витальевич — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент по кафедре инфекционных болезней, имеет более 60 печатных научных работ. Является начальником центра инфекционных болезней и главным внештатным инфекционистом Главного медицинского управления Управления делами президента РФ. Заведует инфекционным отделением № 2 Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ.