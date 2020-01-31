«Мы мгновенно изменили курс»: Катя Лель отказалась лететь в Китай из-за коронавируса

Певица, не раздумывая, изменила место отдыха, как только узнала страшную новость.

Певица Катя Лель отказалась от поездки в Китай из-за коронавируса. В интервью сайту Teleprogramma.pro 45-летняя артистка рассказала, что новость о масштабной вспышке заболевания пришла за день до того, как она со своими близкими собиралась лететь в Поднебесную.

«Мы мгновенно изменили курс и полетели в Дубаи. Это, конечно, жуткая новость, печальная… Мне кажется, идет какое-то глобальное истребление на Земле, и мы, может даже, недооцениваем его масштабы», — прокомментировала звезда.

Саму идею ехать сейчас в Китай Лель назвала самоубийством.

Напомним, 31 января стало известно, что уже в России выявлено два случая заражения коронавирусом. Угрозы распространения в нашей стране пока нет, но власти уже вводят ограничительные меры в сфере миграции в КНР, частично закрыта граница.

Распространение заболевания сейчас особенно широко в Поднебесной, хотя и в других странах зафиксированы случаи. От вируса погибли более 200 человек, еще около 10 тысяч заражены.