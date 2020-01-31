Сайты, продающие билеты на концерт My Chemical Romance в Москве, рухнули

11 июля в Москве выступит популярная американская рок-группа My Chemical Romance. Легенды эмо-движения приедут в столицу России, чтобы стать хедлайнерами на музыкальном фестивале Park Live в парке Горького.

Ажиотаж среди поклонников западных артистов такой, что когда на днях стартовала онлайн-продажа билетов на это шоу, сайт, на которых можно было купить заветные проходки, рухнул. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Не остановила фанатов группы и цена в 4000-6000 тысяч рублей за билет. Большой спрос объясним тем, что, став кумирами молодежи «нулевых», My Chemical Romance объявили о своем распаде в 2013 году и недавно решили воссоединиться.

Рокеры уже отыграли концерт в Великобритании и собираются покататься с выступлениями по миру. Поклонники их музыки, которые ждали и надеялись, что коллектив еще вернется, рады возможности увидеть их вживую.

Добавим, что этим летом на московский Park Live приедут и другие именитые западные группы, такие как Placebo, The Killers и The Offspring. Ранее сообщалось, что российская рок-звезда Земфира прервала концертное молчание и тоже заявилась на несколько фестивалей.