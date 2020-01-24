Земфира возвращается: в 2020 году у певицы запланировано три больших выступления

Певица Земфира возвращается на фестивали. 27 июня в Самаре пройдет большой концерт «Рок над Волгой», и звезда заявлена, как его участник, сообщают организаторы мероприятия. Рокерша присоединится к своим коллегам: группам «Би-2», «Мумий Тролль» и Papa Roach. Добавим, что это будет возрождение фестиваля после шести лет молчания, последний раз он проходил в 2013 году. Ранее Земфира не выступала на данном музыкальном событии.

Да и вообще, после 2016 года певица отказалась от туров, стала редко появляться на публике, а ее выступления стали настоящим событием. Три месяца назад она появилась на фестивале в Дубае и начала свой сет с фразы: «Немного скомканное начало, давно не выступала».

Тем не менее, в 2020 году у Земфиры запланировано целых три появления на сцене. Кроме Самары, она выступит на мероприятии Усадьба Jazz в Москве в конце мая и на фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге в начале июля. А в августе певицу можно будет послушать вживую в Белоруссии, в городе Озерцо. Об этих концертах сообщается на сайте артистки.