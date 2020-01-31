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В авиакомпании объяснили задержку рейса из-за Собчак

Накануне журналистка добровольно отказалась лететь в Петербург.

В авиакомпании объяснили задержку рейса из-за Собчак
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Официальные представители авиакомпании пояснили задержку вылета рейса с Ксенией Собчак.

Накануне, 30 января, ведущая рассказала, что полтора часа не смогла улететь в Санкт-Петербург из «Внуково», пассажиры прождали отбытия в самолете. Собчак пояснила позже, что не могла потратить столько времени на разрешение ситуации, поэтому предпочла отказаться от вылета.

В авиакомпании, на которую пожаловалась знаменитость, журналистам рассказали, что вылет был задержан по объективным причинам. Там упомянули, что одна из них – это добровольный отказ одного из пассажиров от полета. Фамилию человека там назвать отказались, пояснив, что данные не разглашаются, согласно закону о персональных данных.

«Рейс из Внуково в Санкт-Петербург был задержан, в том числе в связи с добровольным отказом одного из пассажиров от полета. В соответствии с процедурами по авиационной безопасности, при отстранении пассажира от полета производится осмотр его места службой авиационной безопасности и работниками полиции», — передает слова официального представителя перевозчика «Пятый канал».

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В авиакомпании объяснили задержку рейса из-за Собчак
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