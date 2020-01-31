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«Это адекватная мера на ее поступки»: мать Аршавина объяснила, почему выселяет Казьмину

По словам женщины, это их семейное дело.

«Это адекватная мера на ее поступки»: мать Аршавина объяснила, почему выселяет Казьмину
Мать Аршавина объяснила, почему настроена против невестки/http://globallookpress.com/

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна заявила, что журналистам вовсе не обязательно знать все перипетии истории, в ходе которой она хочет выселить вместе с детьми свою бывшую невестку Алису Казьмину из своей квартиры в Санкт-Петербурге.

«Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — заявила Татьяна Аршавина, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что несколько дней назад Алиса Казьмина, которая полтора года назад развелась с футболистом, заявила, что бывший супруг и его мать выселяют ее из квартиры на улице Горной в городе на Неве. Именно там после расставания проживает Казьмина с дочкой от Аршавина Есенией и сыном от первого брака Алексеем.

Экс-супруга футболиста опубликовала фото официального письма, в котором отмечается, что если до 1 марта 2020 года Алиса Казьмина не покинет жилье, то Татьяна Аршавина будет вынуждена обратиться в суд. Причем в извещении подчеркивалось, что все судебные издержки придется нести именно Алисе Казьминой. Добавим, что после расставания с журналисткой Аршавина уже не раз видели в обществе разных женщин. Правда, сам футболист пока не комментировал, появилась или нет в его жизни новая любовь.

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Алиса КазьминаАндрей АршавинСанкт-ПетербургТатьяна Аршавина
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«Это адекватная мера на ее поступки»: мать Аршавина объяснила, почему выселяет Казьмину
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