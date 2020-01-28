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Бывшая жена Аршавина похвасталась свадебным платьем

Алиса Казьмина продолжает муссировать тему с предстоящей свадьбой.

Бывшая жена Аршавина похвасталась свадебным платьем
Алиса Казьмина. Фото https://www.instagram.com/kazmina_alisia__mb/

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина похвасталась в своем блоге платьем невесты. Ранее девушка демонстрировала в Instagram помолвочное кольцо с внушительным камнем.

Мать троих детей от двух браков старательно поддерживает интригу, кто же является ее избранником, указывая лишь его инициалы – М.Б. Впрочем, недавно в одном из ее постов все-таки проскользнуло имя Михаил. Поклонникам осталось разгадать только фамилию…

В своем блоге Алиса написала, что во время расставания с Аршавиным, футболист говорил ей, что она, молодая и красивая, быстро найдет себе мужчину. Но она не верила ему, считая, что с тремя детьми это вряд ли случиться. И вот – чудо произошло, мужчина мечты рядом с ней.

Фото в свадебном платье далеко не все поклонники восприняли с энтузиазмом. Люди помнят, что на момент ее знакомства с Андреем, тот состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. В это время она была беременна третьим малышом. Однако это спортсмена не остановило, он бросил ее и начал строить отношения с Алисой. У них в браке тоже родился ребенок – дочь Ксения. Старшие дочь и сын Казьминой появились в отношениях с Алексеем Казьминым, крупным бизнесменом.

Кстати, продержав интригу со свадебным платьем несколько часов, Казьмина призналась, что оно вовсе не предназначено для бракосочетания.

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Алиса АршавинаАндрей Аршавинразвод Андрея Аршавинасвадебное платьеСвадьбаЮлия Барановская
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Бывшая жена Аршавина похвасталась свадебным платьем
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