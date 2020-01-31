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«Они все прыгали на задних лапках»: Панин вспомнил, как Харламов заманивал его в Comedy Club

Актер возмущен, что шоумен оскорбляет его в социальных сетях.

«Они все прыгали на задних лапках»: Панин вспомнил, как Харламов заманивал его в Comedy Club
Панин возмущен поведением Харламова/http://globallookpress.com/

Актер Алексей Панин в эфире YouTube-шоу Давида Манукяна нелестно отозвался о шоумене Гарике Харламове. Как известно, ранее супруг актрисы Кристины Асмус опубликовал несколько смешных роликов про звезду картины «Жмурки». Их основной посыл сводился к странному поведению Панина, которого периодически обвиняют в зоофилии и нетрадиционном сексе.

Как отметил артист, интимные видео с возлюбленной, которые гуляют по Сети, — правда. Но с собаками у него никогда не было половых связей.

Как отметил актер, когда он был востребованным артистом, то его активно звали в Comedy Club. «Они все прыгали на задних лапах: «Лешенька, Лешенька». Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал. Я бы просто с морально-этической точки зрения не позволил бы себе оскорбить человека», — заявил он и добавил, что нормальный артист не стал бы так шутить про собак, как это сделал Гарик Харламов.

Кстати, ролики про Алексея Панина на страничке Гарика Харламова больше не появляются. Дело в том, что актер пригрозил, что может рассказать много интересного о похождениях по женщинам юмориста и других звезд проекта. Как говорил актер, он разрушит личную жизнь Харламова, если издевательства в его адрес не прекратятся.

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Тэги:

Алексей ПанинГарик ХарламовКристина Асмус
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«Они все прыгали на задних лапках»: Панин вспомнил, как Харламов заманивал его в Comedy Club
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