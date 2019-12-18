42-летний Панин обрушился нецензурной бранью на таксиста в Петербурге 

Звезда фильма «Жмурки» и телевизионного сериала «Солдаты» — 42-летний Алексей Панин — в очередной раз оказался в самом эпицентре скандальной истории. Артист прибыл в Санкт-Петербург на съемки шоу одного из популярных блогеров. Оказавшись в Северной столице он не смог избежать нового конфликта, возникшего впрочем на ровном месте. Панин обругал подвозившего его таксиста, обрушившись на водителя авто с нецензурной бранью.

Весь разговор проходил на повышенных тонах. Алексей предложил мужчине обратиться с заявлением в полицию, подробно описав в органах все происходящее. Как выяснилось, актер не только поругался с таксистом, он едва не сломал рычаг коробки передач в чужой машине. На протяжении всего диалога Панин переходил на нецензурную лексику, выражая свое недовольство. О том, чем в итоге завершился скандал пока не известно.

Позже сам актер заявил, что в этом городе он пережил много неприятных моментов. Особенно тяжело Алексею приходилось, когда он искал свою дочь Нюсю. Панин подметил, что целый год он жил словно в аду. И даже сейчас не может поверить в то, что смог справиться с собственными переживаниями и стрессом, пишет «Комсомольская правда».

Судя по всему, инцидент с таксистом не омрачил поездку Алексея в Санкт-Петербург. Звезда «Жмурок» успел прогуляться по городу, забыв о скандале с водителем.