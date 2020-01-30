«Я ничего об этом не знал»: Фадеев рассказал о панике в Сингапуре из-за коронавируса

Продюсер Максим Фадеев в Instagram сообщил о панике, которая царит в аэропорту Сингапура. Всему виной распространение коронавируса, который захватил Китай и другие страны. Любопытно, что сам продюсер был не в курсе этого события. Судя по всему, новости он не читает.

«Всем привет. Вот такая у меня веселая масочка. Я прибыл в Сингапур. И здесь все в масочках, потому что тут паника из-за какого-то страшного вируса. Я ничего об этом не знал. И вот нас снарядили такими веселыми с круглешочками масками. И вот я сижу в маске. Предаю вам привет, ребятушки. Я уже на пересадке», — заявил Максим Фадеев.

больше по теме Максим Фадеев признался, что планирует возродить группу SEREBRO Своими планами он поделился с подписчиками.

Отметим, что незадолго до Нового года продюсер улетел отдыхать на Бали. В отпуске он был больше месяца. Фадеев не раз делился фотографиями. Он отмечал, что смог восстановить свои душевные силы.

Ранее продюсер распустил музыкантов своего лейбла «Малфа». Всем, кроме Наргиз Закировой и Олега Майами, он разрешил петь композиции, которые он для них написал. Позже продюсер простил Майами, который принес ему официальные извинения. Что касается Наргиз, то с этой исполнительницей он по-прежнему не ладит.