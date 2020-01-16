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«Никаких кастингов больше не будет»: Фадеев высказался о будущем группы «Серебро»

Известный продюсер подтвердил, что данный проект продолжит свое существование.

«Никаких кастингов больше не будет»: Фадеев высказался о будущем группы «Серебро»
Фадеев объявил о возрождении группы "Серебро"/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев в Instagram высказался о будущем группы «Серебро». Слухи о том, что коллектив продолжит существование, но в измененном виде, ходили давно. Теперь же продюсер подтвердил, что эти разговоры не безосновательны.

«Отвечаю на многочисленные вопросы о группе «Серебро». Будет она существовать или не будет? Будет. Когда? Не скажу. В каком виде? Не скажу тем более. Музыка будет на высоте.

Старый материал мы исполнять не будем. Прошлое должно оставаться в прошлом, а настоящее в настоящем. Поэтому группе быть, но в каком виде — это пока тайна. Никаких кастингов больше не будет. Никогда», — заметил Максим Фадеев на своей странице в Instagram.

Группа «Серебро» стала настоящим прорывом в российском шоу-бизнесе в 2006 году. В первоначальный состав коллектива вошли Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В 2007 году группа стала третьей на престижном музыкальном европейском конкурсе «Евровидение».

Позже коллектив покинула Елена Темникова, которая решила сосредоточиться на сольной карьере. Из-за этого с Фадеевым у нее случился скандал. В прошлом году Темникова рассказала, что, по ее мнению, творилось внутри коллектива. По ее словам, у Максима Фадеева был роман с Ольгой Серябкиной. Из-за этого, как она говорила, неловко становилось всем.

Отметим, что сейчас Максим Фадеев отдыхает в одной из жарких стран. Как ранее говорил музыкант, он очень устал. Теперь же никто ему не звонит и не беспокоит своими проблемами. Как отмечал продюсер, он живет в гармонии с собой.

Ранее Максим Фадеев говорил, что больше не хочет работать со «взрослыми» артистами. Он будет продвигать талантливых детей. Кстати, не исключен вариант, что в новом варианте группы «Серебро» как раз и будут солировать юные исполнительницы.

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Тэги:

Группа "Серебро"Елена ТемниковаМаксим ФадеевМарина ЛизоркинаОльга Серябкина
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«Никаких кастингов больше не будет»: Фадеев высказался о будущем группы «Серебро»
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