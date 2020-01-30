«В нем сидит обида на мать»: Богатырева заявила, что Макаров ревновал Полищук к мужчинам

Как отметила актриса, в поведении ее бывшего гражданского мужа нет мужского начала.

Актриса Виктория Богатырева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что ее гражданский муж, актер Алексей Макаров, ревновал свою звездную мать, Любовь Полищук, к другим мужчинам. Он не хотел, чтобы кто-то из них был рядом с родительницей.

«В нем сидит обида на мать. Он всегда воспринимал ее не как мать, а как красивую женщину. Даже редко в ее адрес говорил «мама». Все по имени называл. Я видела, что он хочет побороть в себе эту обиду. Видела его борьбу внутри себя. Он порой вспоминал какие-то события из детства и не понимал, почему с ним так поступали тогда. Он очень ревнивый. Сильно ревновал ее к мужчинам», — заметила Виктория Богатырева.

При этом доставалось от гражданского мужа и самой актрисе. «Леша часто звонил и спрашивал, где я нахожусь. Я отвечала, что стою в пробке. Ответ был таким: «Я посмотрел. Нет сейчас никаких пробок». Мне нельзя было приводить в дом друзей. Я должна была только на нем сконцентрирована», — заявила Виктория Богатырева.

Как считает гражданская жена актера, бабушка Макарова всегда говорила, что Леша был залюбленным ребенком в семье. В детстве он был порядочным и открытым мальчиком. При этом, как считает Богатырева, бабушка актера будет защищать Макарова до конца.

«В какой-то момент что-то в нем надломилось. Белое стало черным и наоборот. Сейчас ему не хватает в поведении мужского начала», — сказала актриса.