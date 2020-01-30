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«Варя не хочет его видеть»: Богатырева сообщила, что дочь не общается с Макаровым

Как отметила актриса, ребенок уже подрос и все понимает.

«Варя не хочет его видеть»: Богатырева сообщила, что дочь не общается с Макаровым
Богатырева заявила,что Макаров не помогает им с дочкой/http://globallookpress.com/

Актриса Виктория Богатырева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» сообщила, что их совместная с Алексеем Макаровым девятилетняя дочь Варвара не хочет общаться с отцом. Напомним, что в 2010 году актриса родила сыну Любови Полищук ребенка. С гражданской женой он много лет назад расстался.

«Варя не хочет его видеть. Она уже взрослая. Она некоторые вещи уже видит и все понимает. Я про отца ей плохого не говорю. Тот Алексей, который исчез, он обрубил все договоренности. Он обещал увезти дочь на море, но не сдержал слово. Она очень умная, она все понимает», — сказала Виктория Богатырева.

Как отметила звезда, Алексей Макаров просто исчез из их жизни. При этом в какой-то момент он появился. Спросил бывшую гражданскую супругу, как они живут. «Я сказала, что все живы и здоровы. И он снова пропал», — заметила она.

Как сказала Виктория Богатырева, она просто устала от такого отношения Макарова к их дочери. «Мы с ним знакомы уже десять лет. И десять лет наши отношения напоминают качели. Это очень тяжело», — сказала Виктория Богатырева.

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Тэги:

Алексей МакаровВарвара МакароваВиктория БогатыреваПрограмма "Судьба человека"
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«Варя не хочет его видеть»: Богатырева сообщила, что дочь не общается с Макаровым
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