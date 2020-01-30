«У нас не было семьи»: Богатырева объяснила, почему рассталась с Макаровым

Актриса Виктория Богатырева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как развивался их роман с актером Алексеем Макаровым. От него она родила дочь Варвару. Сейчас девочке уже 9 лет.

«Мы познакомились на съемках картины «Первая попытка». Он мне сначала не понравился. Тем более я была не совсем свободна. У меня были длительные отношения с любимым мужчиной. Я не оставила даже номера телефона Алексею, но чувствовала, что я ему понравилась. Я чувствовала энергетику», — заметила звезда.

Актриса вспомнила, как однажды заболела. «Он проявил тактичность и заботу. Я серьезно в него влюбилась. Он был очень настойчивый. Звонил мне по любому пустяку. Алексей умеет ухаживать. Он часто дарил мне цветы. Я ничего не знала о его прошлом. Наши миры как-то не пересекались. Я просто доверяла своим чувствам. На третьем свидании Алексей предложил мне родить ему ребенка», — сказала она.

Богатырева добавила, что они расстались, когда она еще была беременной. «Происходили выяснения отношений. У нас не было семьи. Была попытка сойтись, когда я родила Варю. Алексей такой человек. У тебя есть настроение – он в семье. Когда нет – забывает о родных. Кроме того, у него были проблемы с алкоголем, менялось в какие-то моменты сознание. В такие дни вызывался врач. Алексей позже пытался вернуть меня агрессивными способами. Он не понимал, почему я хочу расстаться, хотя все лежало на поверхности», — заметила актриса.