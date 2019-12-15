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Макаров после расставания с гражданской женой перестал помогать единственной дочери

Актриса Виктория Богатырева пожаловалась на равнодушие артиста.

Макаров после расставания с гражданской женой перестал помогать единственной дочери
Макаров забыл о единственной дочери/http://globallookpress.com/

Актриса Виктория Богатырева, бывшая гражданская жена актера Алексея Макарова, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пожаловалась на его равнодушие. Уже почти год он не вспоминает о своей единственной дочери Варваре. Девочке сейчас девять лет.

«У нас была некоторая договоренность в отношении дочки после расставания. Он отвечал, так скажем, за жизнеобеспечение Вари. Когда Варя пошла в школу, мы решили, где она будет учиться. Он снял для меня квартиру, чтобы дочка училась в престижной школе около его дома. А потом он внезапно пропал. У нас ничего не произошло. Он просто исчез с радаров», — заявила Виктория Богатырева.

Как отметила гражданская жена сына актрисы Любови Полищук, у Алексея Макарова очень непростой характер. Это отмечают и все его соседи.

«Он с весны не видит дочку. Он перестал оплачивать алименты. Варя плакала первое время. Сейчас уже успокоилась. Пик прошел. Я надеюсь, мы кризис вместе с ней прошли. Она знает, что он где-то есть. Что он работает. Вот только дочку он давно не видел», — отметила Виктория Богатырева.

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Алексей МакаровВиктория Богатыревапрограмма "Звезды сошлись"
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Макаров после расставания с гражданской женой перестал помогать единственной дочери
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