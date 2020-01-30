Аверин принес на съемки нового сезона «Склифосовского» черного мини-пига

Отметим, что работа над картиной началась в ноябре прошлого года.

Актер Максим Аверин в соцсетях разместил забавный ролик. На кадрах популярный актер присутствует на съемках восьмого сезона сериала «Склифосовский». Отметим, что новый сезон начали снимать в ноябре прошлого года.

На кадрах записи можно увидеть Максима Аверина, который держит в руках черного мини-пига. Не исключено, что животное станет героем одной из новых серий. Сотрудники съемочной группы смеются над актером. Намекают, что мини-пиг стал членом семьи актера.

«Ее все устраивает. Она выросла на наших фильмах», — сказал актер.

Отметим, что в самое ближайшее время зрители смогут увидеть на экранах седьмой сезон популярного и многими любимого сериала «Склифосовский». Его показ по канале «Россия-1» запланирован с 18 по 28 февраля нынешнего года.

Что касается завершения съемок восьмого сезона, то пока актерская группа не говорила, когда работа будет завершена.