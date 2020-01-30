НОВОСТИ

Аверин принес на съемки нового сезона «Склифосовского» черного мини-пига

Отметим, что работа над картиной началась в ноябре прошлого года.

Аверин принес на съемки нового сезона «Склифосовского» черного мини-пига
Аверин принес мини-пига на съемки "Склифосовского"/http://globallookpress.com/

Актер Максим Аверин в соцсетях разместил забавный ролик. На кадрах популярный актер присутствует на съемках восьмого сезона сериала «Склифосовский». Отметим, что новый сезон начали снимать в ноябре прошлого года.

Максим Аверин. Фото
Аверин принес на съемки мини-пига. Фото: https://www.instagram.com/maximaverin/

На кадрах записи можно увидеть Максима Аверина, который держит в руках черного мини-пига. Не исключено, что животное станет героем одной из новых серий. Сотрудники съемочной группы смеются над актером. Намекают, что мини-пиг стал членом семьи актера.

«Ее все устраивает. Она выросла на наших фильмах», — сказал актер.

Отметим, что в самое ближайшее время зрители смогут увидеть на экранах седьмой сезон популярного и многими любимого сериала «Склифосовский». Его показ по канале «Россия-1» запланирован с 18 по 28 февраля нынешнего года.

Что касается завершения съемок восьмого сезона, то пока актерская группа не говорила, когда работа будет завершена.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим Аверинмини-пигсериал "Склифосовский"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Аверин принес на съемки нового сезона «Склифосовского» черного мини-пига
Интересно?
Поделись с друзьями: