Аверин объяснил, почему скрывает свою личную жизнь

Актер Максим Аверин ведет закрытый образ жизни, о его жизни вне стен театра или съемочной площадки не известно практически ничего. И даже в Википедии на его странице нет традиционной графы «личная жизнь». Нередко тем самым актер подогревает ненужные слухи о себе. К примеру, ресурс muzhyazheny.ru и вовсе предположил, что Максим имеет нетрадиционную ориентацию, поскольку был замечен в одном из московских гей-клубов.

В интервью порталу «7 дней» Аверин рассказал, почему практически не дает интервью и скрывает свою личную жизнь.

«Мои слова вырывают из контекста, отчего меняется смысл. Ваши коллеги постоянно передергивают факты, накручивают что-то вокруг моего имени, подменяя правду вымыслами. А когда припираешь к стенке, говорят: «Так это ж вам пиар!» — высказался артист.

Оказалось, что Аверину не нужен никакой другой пиар, кроме работы в кино или театре. И в принципе, «эта мишура» вокруг его персоны неприятна. Он желает, чтобы его имя было связано у публики только с его ролями, а личная жизнь должна оставаться только при нем. «У меня немного настоящих друзей», – признался Максим Аверин. Большинство из них – коллеги по театру.

Чтобы избавиться от пристального внимания папарацци, любимец россиян был вынужден отказаться от светских мероприятий, интервью и участия в телепрограммах.