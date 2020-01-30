«Мать медленно угасает»: дочь Ефремова рассказала о жизни Ксении Качалиной

Девятнадцатилетняя дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что ее мать, актриса Ксения Качалина, продолжает злоупотреблять алкогольными напитками. По словам наследницы известного актера, запах алкоголя от ее матери исходит на всю улицу.

«Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо», — заявила Анна-Мария.

Отметим, что актриса Ксения Качалина — четвертая жена популярного и любимого многими актера. С ней он давно развелся. Женщина в прошлом году честно призналась, что алкоголь губит ее сознание. Побороть вредную привычку ей пока не под силу. Живет актриса в антисанитарных условиях. Как-то она сказала, что для нормального самочувствия ей надо выпивать бутылку водки в день.

Что касается Анны-Марии, то она живет в интернате. На выходные приходит в гости к отцу. Он является ее единоличным опекуном. Мать с девушкой практически не общаются. У них просто нет совместных тем для разговоров. Близкие артиста отмечают, что Анна-Мария поклялась своему звездному отцу, что никогда не станет такой, как ее мать, сообщает «СтарХит».

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