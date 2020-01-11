«Три богатыря»: экс-супруга Ефремова показала любимых мужчин

Актриса, наконец, спокойна и счастлива. Ведь ей удалось спасти своего младшего сына Степана, который родился с пороком сердца.

Прошлой осенью Яна Гладких стала мамой во второй раз. Только малыш, которому дали имя Степан, появился на свет с серьезными проблемами со здоровьем. Даже врачи не были уверены, выживет ли кроха или нет.

Артистка была готова сделать все ради спасения наследника. Ей удалось собрать четыре миллиона рублей на лечение мальчика. Долгое время Яна со Степаном находились в немецком городе Бонн, где ребенок был под наблюдением высококвалифицированных медиков.

Сейчас с крохой все в полном порядке. Он чувствует себя прекрасно, а Гладких, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Своим счастьем актриса поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Яна выложила ролик, на котором запечатлены все ее любимые мужчины — муж и два сына.