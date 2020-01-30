«Красавчик!»: Рудова оценила рельефное тело бывшего мужа Арнтгольц

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал снимок, на котором показал всем подписчикам, что находится в прекрасной физической форме. «29.01.2020. Решайте сами, выиграл или проиграл. А я уже ем бургер, печатая этот пост. Совесть чиста. Сделал все, что мог», — заявил популярный актер.

Отметим, что ранее актер обещал – он сбросит лишние килограммы. Судя по всему, свое слово он сдержал.

Прекрасная фигура Ивана Жидкова впечатлила некоторых его подруг-актрис. Так, Наталья Рудова кратко написала: «Красавчик!».

Настасья Самбурская дала более содержательный комментарий: «Выиграл. Как тебе было тяжело, но ты не сдался. Обожаю». Глафира Тарханова подметила: «Какой ты крутой!».

Добавим, что в прошлом году ради съемок в одной из картин Иван Жидков, который ранее состоял в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц, сбросил 12 килограммов. После этого некоторые поклонники писали звезде, что ему не удастся удержаться в таком весе и он снова располнеет. Кстати, благодаря отличной форме 36-летнего Ивана Жидкова до сих пор приглашают играть в картинах студентов.