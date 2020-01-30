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«Любимой внучке звонишь?»: хейтеры напомнили Смолову о возможном романе с Юмашевой

Футболист опубликовал кадр, на котором он стоит в телефонной будке.

«Любимой внучке звонишь?»: хейтеры напомнили Смолову о возможном романе с Юмашевой
Смолову припомнили слухи о романе с внучкой Ельцина/http://globallookpress.com/

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов подвергся атаке хейтеров в Instagram. Футболист опубликовал кадр, на котором он стоит в телефонной будке и куда-то звонит. Судя по всему, игрок находится в Великобритании.

Федор Смолов. Фото
Хейтеры высмеяли Смолова/https://www.instagram.com/smolovfedor_10/

Между тем поклонники и хейтеры стали подшучивать над футболистом. Ему припомнили недавние разговоры о его романе с несовершеннолетней внучкой первого президента России Бориса Ельцина, семнадцатилетней Марией Юмашевой.

«Любимой внучке звонишь?», «Ну, мы все поняли, куда ты звонишь», — отметили поклонники.

Добавим, что большинство комментариев свелось к тому, что Федор Смолов может перебраться наконец-то за границу в серьезный британский клуб. Впрочем, сам футболист на этот счет пока никаких официальных заявлений не делал. Отметим, что игрок «Локомотива» вместе с командой был на сборах в Испании. Туда он приехал после совместного отдыха с Марией Юмашевой на «острове миллионеров» Сен-Бард.

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Тэги:

ВеликобританияМария ЮмашеваНовости googleФедор Смолов
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«Любимой внучке звонишь?»: хейтеры напомнили Смолову о возможном романе с Юмашевой
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